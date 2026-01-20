El cuerpo de un bebé recién nacido fue localizado la tarde de este martes, envuelto en una bolsa negra para basura, al interior del fraccionamiento Valle de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo se registró luego de varios reportes realizados a la cabina de emergencias, en los que se alertaba sobre la presencia de lo que aparentaba ser un feto. Al acudir al sitio, elementos de fuerzas federales confirmaron que se trataba de un neonato sin vida, localizado en un área verde del desarrollo habitacional.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de la Fiscalía y del área forense se traslada al lugar para realizar el procesamiento correspondiente y llevar a cabo las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, dar con los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)