El macro módulo de vacunación que este miércoles abrirá sus puertas en Tonalá, tendrá la capacidad suficiente para recibir a niñas y niños a partir de los seis meses y a adultos menores de 49 años que no hayan sido inmunizados, explica el Jefe de Gabinete, Carlos Martínez Maguey.

“La meta es toda la gente que esté en posibilidades de vacunarse de los seis meses a los 49 años, es el público objetivo que debe vacunarse. Todas las personas incluso aunque va se hayan vacunado, sobre todo los adultos que se hayan vacunado pueden volver a vacunarse”.

Cabe destacar que esta mañana el Secretario Federal de Salud reconoció que Jalisco registra el brote más grande del país de sarampión en lo que va del 2026. Señaló que son 21 los municipios más afectados, entre estos Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y El Salto. (Por Gricelda Torres Zambrano)