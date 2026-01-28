Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado a cuchilladas en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en San Pedro Tlaquepaque. El cuerpo fue localizado esta mañana sobre la calle Lanús, en el cruce con De la Luz.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, tras un reporte al número de emergencias 911. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que tenía heridas producidas por arma blanca en el tórax y en uno de los brazos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, por el tiempo de evolución cadavérica se presume que el homicidio ocurrió antes del amanecer; sin embargo, fue hasta horas después cuando se logró la localización del cuerpo. La zona es considerada semidespoblada, por lo que no se cuenta con testigos directos del hecho.

Aunque el móvil del ataque no ha sido establecido, las autoridades no descartan que pudiera tratarse de un asalto. El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)