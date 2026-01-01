La Candelaria, celebrada el 2 de febrero, conmemora la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de la Virgen, cerrando así el ciclo navideño de 40 días. Y, claro, es día de pagar tamales, si es que a usted le salió el niño en la rosca de reyes. José Urrutia tiene 26 años con un puesto de tamales sobre avenida López Mateos.

“Tenemos rojos, verdes, rajas con queso, champiñón con queso, chicharrón, verduras con pollo, fresa, piña, zarzamora con Philadelphia; los lunes vendemos oaxaqueños —y para bajarlos— con atole de sabores: nuez, coco, vainilla, hay champurrado de chocolate, tenemos avena. —¿Cuántos hacen normalmente?— Un día normal, unos 400 tamales, y cuando es Candelaria, unos 2,000 o 2,500 es la meta ahora”.

¿Le salió el niño en la rosca? No se haga rosca y este 2 de febrero a pagar la deuda de tamales. (Por Gustavo Cárdenas)