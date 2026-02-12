El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 71 personas con denuncias por desaparición fueron localizadas dentro de distintos centros penitenciarios del estado, tras un cruce de datos realizado junto con la Comisión de Búsqueda, colectivos de familiares y áreas de inteligencia.

Del total, 37 estaban en la Comisaría de Prisión Preventiva y 21 en el Reclusorio de Sentenciados de Puente Grande, mientras que el resto se halló en otros penales.

La estrategia, vigente desde 2025, incluye la confrontación de fotografías y jornadas de consulta para familiares.

El funcionario adelantó nuevas revisiones la próxima semana y llamó a otras entidades a replicar el modelo para identificar posibles casos similares en sus reclusorios. (Por Edgar Flores Maciel)