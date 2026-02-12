La capitalina Regina Martínez hizo historia este jueves al ser la primera mujer mexicana que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de fondo. Lo hizo con mucha emoción al participar en la prueba de 10 kilómetros estilo libre y ser recibida por las mejores en Milano Cortina 2026, ya que Regina, doctora de profesión, terminó la prueba en último lugar; en la meta las ganadoras de las preseas, Frida Karlsson con el oro y Ebba Andersson con la plata, ambas de Suecia y sobre todo quien ganó el bronce Jessie Diggins de estados Unidos le dieron un gran abrazo a la mexicana, quien terminó la prueba entre lagrimas y con un tiempo de 34 minutos 05.4 segundos.

Por su parte Sarah Schleper también se presentó este juegos a la actividad en los Juegos Olímpicos de Invierno en suelo italiano e hizo historia al convertirse en la primera deportista en disputar siete ediciones olímpicas en esquí alpino. De igual forma se convirtió en la mujer de mayor edad, con 46 años, en presentarse en este evento. Finalizó en el sitio 26 de la prueba.