El cadáver de una persona, aparentemente una mujer, fue localizado la tarde del lunes en una brecha de la colonia El Quince, en El Salto.

Al llegar al lugar, paramédicos verificaron el deceso, aunque no se precisaron las causas de muerte ni las características de la víctima.

La zona fue asegurada por policías y personal de la Fiscalía del Estado, mientras que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo para practicar la necropsia.

No hay información sobre los responsables del crimen.