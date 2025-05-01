Familiares de cuatro hombres privados de la libertad tras salir de la Fiscalía del Estado se manifestaron afuera de Casa Jalisco y posteriormente bloquearon avenida López Mateos para exigir avances en la investigación.
Los desaparecidos son José Manuel Arredondo Roldán, Gary Omar Silva González, Héctor Valdivia Martínez y un cuarto identificado como “El Chino”.
Sus allegados denunciaron que la Fiscalía solo reconoce a tres víctimas y aclararon que ninguno era mecánico, como se ha señalado, sino trabajadores de otros oficios.
Tras hora y media de bloqueo, fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, quien se comprometió a sostener una reunión y aseguró que existen avances en el caso.
Bloquean López Mateos y exigen la aparición con vida de cuatro desaparecidos en Jalisco
