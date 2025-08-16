Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizaron restos óseos de tres personas en una fosa clandestina dentro del panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque.

Los cuerpos estaban amarrados con cinta, envueltos en cobijas y presentaban signos de violencia.

El hallazgo ocurrió tras una denuncia anónima, cerca de la barda perimetral del cementerio.