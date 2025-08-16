El Gobierno de Jalisco anunció la rehabilitación total de la planta de tratamiento de aguas residuales de Lagos de Moreno, que permitirá cumplir la nueva norma de Semarnat en materia de saneamiento.
Con capacidad para tratar 285 litros por segundo, la planta ahora produce agua apta para reúso agrícola, industrial o de jardinería.
Destaca que esta modernización ayudará a garantizar que el agua que llegue a la presa El Zapotillo lo haga en las mejores condiciones.
Rehabilitan planta de tratamiento de aguas residuales de Lagos de Moreno
