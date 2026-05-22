Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y buscadoras de Sonora localizaron una nueva fosa con restos humanos calcinados en la zona de Las Pintitas, en El Salto.

Las activistas informaron que los restos fueron encontrados enterrados en un predio donde continúan labores de búsqueda junto con autoridades estatales.

Desde el pasado 25 de abril, en el sitio se han localizado al menos 62 bolsas con restos humanos, tres cuerpos completos y diversos segmentos óseos calcinados.

Peritos y personal ministerial mantienen el procesamiento de indicios para determinar el número de víctimas.