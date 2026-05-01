El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación de 0.14 por ciento frente al dólar, al ubicarse en 17.31 unidades por billete verde, informó el Banco de México.

Pese al retroceso diario, la divisa acumuló una ganancia semanal de 0.13 por ciento.

Especialistas explican que la cautela de los mercados por el conflicto en Medio Oriente y la expectativa sobre la política monetaria en Estados Unidos fortalecerán al dólar en los próximos días.