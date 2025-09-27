El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de una fosa en la colonia Arroyo Hondo, de Zapopan, donde se presume podrían estar enterrados hasta 300 cuerpos.

El sitio, de difícil acceso y cubierto de maleza, fue señalado mediante una denuncia anónima.

Al iniciar labores, las buscadoras encontraron una bolsa con restos humanos y notificaron a las autoridades.