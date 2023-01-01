A partir de este domingo iniciarán trabajos de sustitución de redes de agua potable y drenaje en la Colonia Las Conchas, en Guadalajara, con una duración estimada de 13 semanas.

El polígono de intervención abarca la Calzada Independencia, Avenida 5 de Febrero, Cuauhtémoc y Analco.

Las obras incluirán cierres viales progresivos en calles como 5 de Febrero, Los Ángeles, Balderas y Gante, entre otras.