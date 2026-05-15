El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó nuevos indicios en una fosa clandestina ubicada en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco.

El hallazgo ocurrió en una finca y terreno que ya habían sido intervenidos hace aproximadamente dos años por autoridades y colectivos, aunque en esta nueva diligencia volvieron a detectarse restos positivos.

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía del Estado y de Ciencias Forenses continuó con el procesamiento del área.