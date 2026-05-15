El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó nuevos indicios en una fosa clandestina ubicada en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco.
El hallazgo ocurrió en una finca y terreno que ya habían sido intervenidos hace aproximadamente dos años por autoridades y colectivos, aunque en esta nueva diligencia volvieron a detectarse restos positivos.
Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía del Estado y de Ciencias Forenses continuó con el procesamiento del área.
Localizan nuevos indicios en fosa de Lomas del Sur
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó nuevos indicios en una fosa clandestina ubicada en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco.