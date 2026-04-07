El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó varias bolsas con restos humanos en un terreno de Tlajomulco, donde presuntamente se construye un fraccionamiento.

El sitio, ubicado cerca de Balcones de Santa Anita, ya había sido señalado en carpetas de investigación sin intervención previa de autoridades, según denunciaron los buscadores.

Durante nuevas labores, se localizaron al menos siete bolsas con restos recientes, que fueron entregadas a Ciencias Forenses.

La Fiscalía del Estado inició trabajos en el lugar, mientras el colectivo advirtió riesgo de pérdida de indicios por la continuidad de obras en el predio.