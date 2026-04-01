Arrancaron los cuartos de final de la Champions League, y el Real Madrid perdió 2-1 frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. El equipo bávaro se impuso en la Ida con goles de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó por los “Merengues” a 16 minutos del final. La Vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena de Múnich.

Por su parte, el Arsenal de visitante derrotó 1-0 al Sporting con tanto de Kai Havertz en tiempo de compensación. La vuelta se jugará la próxima semana en Londres.

En los juegos de mañana, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain enfrentará al Liverpool en el Parque de los Príncipes. (Por Manuel Trujillo Soriano)