Al cumplirse este jueves un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre como centro de adiestramiento del crimen organizado, Raúl Servín, representante de Guerreros Buscadores de Jalisco, indica que regresaron hace 15 días al lugar y encontraron en el exterior, huesos y prendas.

“Regresamos hace 15 días, fuimos, gracias a Dios que por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas. Ahí le indicamos al Ministerio Público para que viera. Dijo que sí, que eran de humano”.

Raúl Servín indica que el rancho Izaguirre está resguardado y con un campamento de la Guardia Nacional, sin embargo, el colectivo estuvo en el perímetro donde encontró más huesos y ropa, que ya fueron reportados al Ministerio Público. (Por Gricelda Torres Zambrano)L