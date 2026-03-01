Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente intentó incendiar una gasolinera ubicada en el cruce de las avenidas López Mateos y Guadalupe, en la colonia Chapalita.

El hecho fue reportado al C5 y, al llegar al sitio, empleados señalaron a un sujeto que intentaba huir tras rociar con combustible una bomba despachadora.

Los oficiales lograron interceptarlo y, tras una revisión, le aseguraron una botella de plástico, un encendedor y un cuchillo.

De acuerdo con los trabajadores, el individuo habría llenado la botella con gasolina y los amenazó con el arma blanca cuando intentaron detenerlo.

El sujeto, identificado como Diego Baltazar “N”, de 24 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)