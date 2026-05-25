Un adolescente de 17 años fue localizado sano y salvo luego de extraviarse en el Bosque La Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El joven solicitó ayuda a través de una llamada al número de emergencias 911, lo que permitió activar un operativo coordinado entre C5 Escudo Jalisco, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de la Comisaría municipal.

De acuerdo con las autoridades, operadores del C5 mantuvieron comunicación constante con el menor y lograron ubicarlo cerca de la zona conocida como “La Escondida MTB Trail”.

Posteriormente, brigadas de rescate ingresaron al área y confirmaron que el adolescente se encontraba en buen estado de salud.

Tras ser localizado, el joven fue entregado a sus familiares conforme a los protocolos establecidos por las autoridades. (Por Edgar Flores Maciel)