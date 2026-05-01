El Ejecutivo Federal debería atender los grandes problemas del país en lugar de crear distractores atacando a líderes opositores, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Yo le haría un llamado respetuoso a la presidenta, ella es Jefa de Gobierno y Jefa del Estado mexicano y hoy el Estado mexicano tiene graves, graves riesgos y tiene retos inmensos; la semana pasada otra calificadora bajó la calidad crediticia de nuestro país y esto es un problema; vimos que Pemex está derrumbado; vemos que la importación de combustibles y la importación de alimentos está en los máximos niveles. Deberíamos estar resolviendo esos problemas”.

Y es que la presidenta Sheinbaum hizo un llamado al líder priista Alejandro Moreno, para que devuelva lo que se robó durante su gestión como gobernador de Campeche, aunque jueces y magistrados federales han desechado las acusaciones que hay en su contra. (Por Arturo García Caudillo)