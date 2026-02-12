El cuerpo del joven José Alfredo González, reportado como desaparecido desde el pasado 8 de febrero tras acudir con familiares a la zona conocida como Las Pilitas, en la Barranca de Huentitán, fue localizado este mediodía en un punto de difícil acceso, confirmaron autoridades de rescate.

De acuerdo con los reportes, Bomberos de Guadalajara y personal guardabosques realizaron labores de búsqueda en terreno sinuoso hasta lograr avistar el cadáver.

La zona presenta condiciones complicadas para el descenso y recuperación.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Rescatistas continúan con maniobras terrestres y aéreas para extraer el cuerpo y trasladarlo a la superficie, donde será entregado a las autoridades correspondientes para su identificación oficial y posterior entrega a la familia. (Por Edgar Flores Maciel)