El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente a la fiscal general Pam Bondi luego de su comparecencia ante el Congreso por el manejo del caso Jeffrey Epstein.

A través de Truth Social, el mandatario calificó como “fantástica” la actuación de la funcionaria, quien defendió que no existen pruebas que vinculen a Trump con delitos relacionados con el pederasta fallecido en 2019.

Durante la audiencia, Bondi enfrentó cuestionamientos de legisladores de ambos partidos, defendió la divulgación de documentos del caso y lanzó críticas personales contra algunos congresistas.

La sesión también estuvo marcada por la presencia de víctimas que señalaron no haber sido atendidas por el Departamento de Justicia, en un ambiente de fuerte confrontación política.