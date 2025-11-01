Un hombre de aproximadamente 80 años fue encontrado sin vida la noche del jueves en la colonia Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque.

El cuerpo fue localizado sobre avenida Gobernador Curiel, cerca de la calle Antonia Muñiz, a pocos metros de su domicilio.

Vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir al octogenario tendido en un charco de sangre. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero confirmaron su fallecimiento al llegar al sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba huellas de violencia y un golpe severo en la cabeza, aunque hasta ahora se desconocen las circunstancias del hecho.

No hubo testigos que pudieran precisar si se trató de una agresión directa o un accidente.

El caso fue turnado al Ministerio Público, mientras la Fiscalía de Jalisco inició una investigación para esclarecer el deceso y la necropsia de ley determinará la causa exacta de la muerte. (Por Edgar Flores Maciel)