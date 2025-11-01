Una conductora de unos 50 años resultó ilesa luego de un aparatoso choque contra los muros de contención en la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia El Tepame, después de intentar esquivar una caja abandonada sobre la vía.

La maniobra evasiva hizo que el auto golpeara primero el muro central y después fuera proyectado hacia la barrera lateral, quedando girado en sentido contrario y con el frente completamente destruido.

La zona, que carece de iluminación, tuvo que ser cerrada parcialmente casi dos horas mientras se trabajaba en la atención del incidente.

Paramédicos de Tonalá confirmaron que la mujer se encontraba estable y sin lesiones de gravedad.

El vehículo permaneció varado por un largo periodo en espera de su retiro oficial.

El hecho puso en evidencia la peligrosa combinación de obstáculos en la carretera y la falta de alumbrado público. (Por Edgar Flores Maciel)