El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, cuestionó el primer informe de Gobierno de Pablo Lemus al señalar fallas en materia de seguridad, política interior y obras en plazas públicas durante el primer año de administración del mandatario estatal. Afirmó que la reducción de homicidios registrada en la entidad responde a una tendencia nacional y no a acciones locales.

“La reducción de homicidios es una tendencia nacional, producto de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete de seguridad. Los datos son relevantes: el año 2025 tiene el promedio anual de homicidios más bajo desde el 2016 y esto se debe al combate al crimen organizado y a estrategias de bienestar social”.

Lomelí también criticó la compra de tres camionetas Cybertruck por parte del Gobierno estatal y señaló que no han sido útiles para prevenir hechos delictivos, como los asesinatos de dos policías viales y de la influencer Valeria Márquez, ni para contener el incremento en delitos como el abuso sexual. (Por Marck Hernández)