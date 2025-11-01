A unas horas de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Palacio Nacional amaneció reforzado con vallas de casi tres metros y bloques de cemento colocados a lo largo de su perímetro.

La Catedral Metropolitana también fue blindada, como medida preventiva ante la movilización convocada para este martes.

Las barreras se extienden desde la calle Seminario hasta Venustiano Carranza, zona donde recientemente se registraron incidentes durante una protesta de jóvenes de la Generación Z.