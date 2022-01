Ante el incremento de contagios de Covid, particularmente por la variante ómicron, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace un llamado a la sociedad a no caer en pánico.

“Serenarnos. Es muy importante no caer en pánico. El ver una cantidad de casos importante, o que en el sitio de trabajo o entre amigos, familiares de repente haya muchos contagiados, nos puede causar y es totalmente legítimo, ansiedad, miedo, angustia, pero si se tiene claridad de la información, podemos ver lo que está pasando y lo que va a pasar y es una enfermedad que causa menor probabilidad de complicaciones”.

Y reiteró el llamado para quienes no lo hayan hecho, a vacunarse. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)