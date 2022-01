Insuficientes son las camionetas amarillas que cruzan a usuarios del transporte urbano por Periférico Sur a la altura de la avenida López Mateos, esto ante la falta de un puente peatonal que todavía no se termina de instalar.

Conductores de estas camionetas amarillas reconocen que en horas pico tienen que llevar incluso a gente amontonada y de pie.

“En horas pico no, ocupamos máximo otras dos -¿Cuántas son en total?- En total somos cuatro -¿En horas pico no se dan abasto?- No -¿Qué, por qué, qué pasa?- Pues… -¿Se queda mucha gente?- Sí, de hecho hasta van parados”.

Y es que a 15 días de ponerse marcha el Peribús por el Periférico, el puente peatonal de la colonia El Mante sigue sin ser terminado. (Por José Luis Jiménez Castro)