De cara a la elección de tres consejeros del INE, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los cerca de 400 aspirantes a estos cargos a actuar con responsabilidad y altura de miras.

“Aceptar un cargo para el cual no se tiene la capacidad técnica también es corrupción. Hemos visto lo que pasa con servidores públicos que no tienen la formación ni académica, ni técnica, ni intelectual para el cargo que han sido electos y lastiman a las instituciones, pero, sobre todo, lastiman al país en su conjunto. Necesitamos perfiles que sepan decir no al poder, que cuenten con autonomía real, que tengan acreditada su experiencia profesional”.

Y es indispensable, añadió, que garanticen que el crimen organizado no podrá meter las manos en los procesos electorales y que no tendrán influencia en la definición de candidatos ni de ganadores. (Por Arturo García Caudillo)