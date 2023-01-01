Las esculturas llamadas “Las Tres Gracias” comenzaron a ser desmontadas de su ubicación en calzada Lázaro Cárdenas y Fuelle, como parte de su traslado a la Plaza de la República, en Guadalajara.

Las piezas, creadas por Sergio Garval, serán rehabilitadas antes de su reinstalación.

Por su tamaño, de hasta nueve metros de altura, las maniobras se prolongarán varios días.

La obra, inaugurada en 2021 y parte del programa de arte público municipal, tuvo una inversión de 13 millones de pesos.

Autoridades buscan mejorar su visibilidad y apreciación en su nueva ubicación.