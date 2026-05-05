La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegura estar en favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, siempre y cuando sea para blindar el proceso electoral.
“Tenemos una gran oportunidad todavía para modificar las reglas electorales, todavía tenemos mayo, y si se va a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, tenemos que debatir lo importante. Claro, es importante la fecha de elección del Poder Judicial, pero nosotros vamos más allá con esta iniciativa y es que podamos establecer las reglas del juego electorales a favor de la gente, a favor de los ciudadanos, y nuestro punto número uno es que saquen las manos de los procesos electorales, el crimen organizado”.
El otro tema importante es dejarle claro a los ciudadanos que los programas sociales son intocables y no pueden usarse como moneda a cambio de su voto. (Por Arturo García Caudillo)
López Rabadán pide periodo extra para blindar las elecciones
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegura estar en favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, siempre y cuando sea para blindar el proceso electoral.