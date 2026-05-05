La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegura estar en favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, siempre y cuando sea para blindar el proceso electoral.

“Tenemos una gran oportunidad todavía para modificar las reglas electorales, todavía tenemos mayo, y si se va a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, tenemos que debatir lo importante. Claro, es importante la fecha de elección del Poder Judicial, pero nosotros vamos más allá con esta iniciativa y es que podamos establecer las reglas del juego electorales a favor de la gente, a favor de los ciudadanos, y nuestro punto número uno es que saquen las manos de los procesos electorales, el crimen organizado”.

El otro tema importante es dejarle claro a los ciudadanos que los programas sociales son intocables y no pueden usarse como moneda a cambio de su voto. (Por Arturo García Caudillo)