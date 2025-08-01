La tormenta tropical Lorena no afectará a las costas de Jalisco, asegura el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López.

“En cuanto a ‘Lorena’, es un sistema que en este momento se está intensificando muy lentamente pero se está intensificando. No se espera que tenga impactos directos en el estado de Jalisco. Donde sí en este momento ya tienen que estar tomando algunas medidas y lo están haciendo es en la península de Baja California, sobre todo en la cosa del lado del Pacífico, ya que se espera que en los próximos días este ciclón tropical toque tierra en algún punto entre la península de Baja California, la parte sur y la parte de Baja California, ahí en los límites entre los dos estados y luego cruce hacia el norte de Sinaloa e incluso Sonora. Esta es una muy buena noticia”.

Considera que los efectos de Lorena traerán lluvias a la costa de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, tres de los estados afectados por una severa sequía. (Por Gricelda Torres Zambrano)