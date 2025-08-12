La Dirección General de Prevención y Reinserción Social inició la Semana de la Juventud en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, con actividades culturales y deportivas dirigidas a menores en proceso de reintegración social, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

El evento incluyó la presentación musical de la agrupación Los Alegres del Barranco, quienes interpretaron su tema “El Consejo”, enfocado en concientizar sobre los riesgos de la delincuencia.

Además, especialistas en psicología y justicia adolescente impartirán talleres para los jóvenes.

José Antonio López Zaragoza, titular de la DIGPRES, destacó que estas acciones buscan motivar a los menores a encontrar nuevas formas de relacionarse con la sociedad y desarrollar proyectos de vida.

Autoridades agradecieron la presencia de magistradas y funcionarias especializadas en justicia para adolescentes.

El programa pretende brindar herramientas educativas y recreativas que faciliten la reinserción social de los participantes. (Por Edgar Flores Maciel)