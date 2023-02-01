La propuesta para construir un segundo piso en la avenida López Mateos, obtuvo durante los diálogos por la movilidad del sur de la ciudad que realizó la pasada admistración, un apoyo de apenas 2 por ciento de los 200 mil jaliscienses participantes.

Al manifestar su preocupación por las nuevas mesas de discusión sobre la propuesta, la Red Ciudad Posible, le exigió al gobernador que respete los resultados de esa consulta que arrojó el apoyo del 40 por ciento a un mejor transporte público.

Le demanda al ejecutivo estatal, que proponga una solución acorde a este ejercicio y actúe en congruencia con sus 15 años de carrera política, cuando rechazó en dos ocasiones los segundos pisos, uno en López Mateos y el otro en Inglaterra.

Advierte que el proyecto traería consecuencias negativas e irreversibles. (Por Gricelda Torres Zambrano)