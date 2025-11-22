Los Charros de Jalisco amarraron la serie frente a los Algodoneros de Guasave al llevarse la victoria en el segundo duelo, 5 carreras por 1.

El ocotlense Luis Iván Rodríguez trabajó durante 5.2 innings y aceptó 4 imparables, ponchó a un rival, otorgó 2 pasaportes, y salió sin decisión;

Los Charros se mantienen en el quinto puesto de la clasificación con 19 ganados y 15 juegos perdidos. (Por Martín Navarro Vásquez)