Inicio de la Temporada de la Liga del Pacífico y Los Águilas de Mexicali derrotaron a Charros de Jalisco 5 carreras a 1.

Quien cargó con la derrota fue el relevista Gerardo Carrillo quien recibió la carrera que marcó diferencia en la séptima entrada.

El primer duelo en la casa del Campeón será este jueves a las 8:00PM hora centro, los lanzadores pactados para tomar la lomita son CJ Van Eyk por los fronterizos y Alemao Hernández por los albiazules. (Por Martín Navarro Vásquez)