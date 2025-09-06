En juego que se fue a extrainning los Charros de Jalisco derrotaron 6 carreras por 4 a los Sultanes para quedarse con el título en la zona norte, ganando la serie 4 juegos por 1, en encuentro celebrado ante un lleno en el Walmart Park dentro de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

En la décima entrada con el juego 4-4, llegó Josh Fuentes para conectar un doblete productor de dos carreras. En respuesta, los regios ya con un out pegaron un batazo pero de doble play que fue cantado tras algunos minutos de revisión para el triunfo de los Charros que van a la final de la Serie del Rey por primera vez en su regreso a la Liga de Verano. Sasagi Sánchez fue el pitcher ganador y Trevor Clifton el del rescate. (Por Martín Navarro Vásquez)