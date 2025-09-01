La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó en Guanajuato una gira por todo el país para rendir cuentas sobre los avances de su gobierno.

Desde León, destacó la reducción de 60 por ciento en homicidios dolosos y anunció proyectos como la extensión del Tren México–Querétaro hasta León, la construcción del acueducto Solís-León, obras de saneamiento en el Río Lerma y una planta eléctrica de CFE en Salamanca.

También resaltó el decreto que suspende la importación temporal de calzado para proteger la industria local.