Los campeones Diablos Rojos del México abrieron la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con una victoria, al vencer en el estadio Alfredo Harp Helú 4 carreras por 2 a los Piratas de Campeche en el juego inaugural de la campaña.

La escuadra escarlata y los campechanos protagonizaron un duelo de pitcheo que se cargó del lado local por la agresividad que mostró al ataque, ya que sumó cinco dobletes y se robó dos bases, plan de trabajo con el que pusieron la bola en juego para cerrar con 11 hits. Cabe destacar que tres de las cuatro carreras llegaron con dobles productores.

Hoy los Charros de Jalisco reciben a Monclova. (Por Martín Navarro Vásquez)