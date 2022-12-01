Un jueves negro vivieron los mexicanos en copas europeas. En la Europa League el Betis con Álvaro Fidalgo como titular fue eliminado en Cuartos de final al caer ante el Braga de Portugal con global de 5-3.

En semifinales Nottingham Forest Contra Aston Villa y Braga frente al Friburgo.

En la Conference League, el AEK Atenas con Orbelín Pineda cayó con global de 3-1 ante el Rayo Vallecano. Y Mateo Chávez con el AZ Alkmaar fue eliminado por el Shaktar Donetsk con global de 5-2. (Por Martín Navarro Vásquez)