Los futbolistas mexicanos se despidieron de la Europa League al quedar eliminados este jueves sus respectivos equipos en el Play-off. El PAOK Salónica con Jorge Sánchez jugando unos minutos, quedó fuera al perder con global de 3-1 ante el Celta de Vigo.

El Fenerbahçe de Turquía, en el que milita, Edson Álvarez, cayó 4-2 ante el Nottingham Forest. Y el Celtic de Glasgow, sin Julián Araujo, perdió la serie 4-2 ante el Stuttgart.

Mientras que, en la Conference League, Mateo Chavez, jugó de titular 80 minutos, en el triunfo del AZ Alkmaar por 4-0 sobre el Noah y superó la fase de play-in con global de 4-1. (Por Manuel Trujillo Soriano)