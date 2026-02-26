Maestros iniciaron un paro laboral por 48 horas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como exigencia a la reinstalación de la mesa tripartita y la apertura de 10 mil plazas magisteriales, de las cuales 5 mil 800 contrataciones nuevas para el sector indígena.

Antes marcharon desde el Parque Chiapasionate a la Plaza Central, provocando caos vial y molestia por parte de automovilistas.

Isael González Vázquez, líder de la sección 7 del SNTE y de la CNTE, afirmó que los maestros aún están a la espera del pago de adeudos por casi 500 millones de pesos por concepto de pago de bonos, a jubilados del 2018 al 2023.