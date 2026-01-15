Los Gigantes de Nueva York llegaron a un acuerdo con John Harbaugh como su nuevo entrenador en jefe, para las próximas cinco temporadas.

La firma le convertirá en uno de los entrenadores mejor pagados de la NFL con un ingreso aproximado de 20 millones de dólares por campaña.

Harbaugh, de 63 años, pasó las últimas 18 temporadas como entrenador de los Cuervos de Baltimore con un récord de 180 victorias y 113 derrotas, y ganó un Super Bowl antes de ser despedido la semana pasada tras no clasificar a los playoffs. (Por Martín Navarro Vásquez)