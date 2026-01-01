La Fiscalía General de la República (FGR) inhabilitó seis tomas clandestinas conectadas de manera ilegal al poliducto Salamanca–Guadalajara, en el municipio de Degollado, Jalisco.

La acción se originó tras un reporte del personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), que alertó sobre las tomas detectadas a pocos metros del kilómetro 122, cerca del poblado de Tarimoro.

El Ministerio Público Federal en Jalisco inició una carpeta de investigación por los delitos contemplados en la Ley Federal en Materia de Hidrocarburos.

Durante el operativo no se realizaron detenciones.

El material asegurado quedó a disposición del MPF para continuar con las indagatorias y deslindar responsabilidades. (Por Edgar Flores Maciel)