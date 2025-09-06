La noche del viernes, Los Horóscopos de Durango hicieron historia en Guadalajara con un Sold Out en el Auditorio Telmex, como parte de su gira de oro, con la que celebran 50 años de trayectoria.

El espectáculo arrancó con un emotivo conteo de los años de festejó, acompañado de imágenes y entrevistas de Don Armando Terrazas, creador de la agrupación y padre de las vocalistas.

El inició del show llegó con uno de sus más grandes himnos, “Antes muerta que sencilla”, desatando la euforia de los asistentes. A lo largo de más de tres horas de música, Vicky y Marisol cantaron clásicos del duranguense como “5 minutos”, “Que vuelva”, “Este corazón”, “Ya lo sabes” y “Él no eres tú” entre otros que pusieron a cantar y bailar a todos.

Entre las sorpresas de la noche, se encontraba Jaziel Aviléz, que interpretó junto a las hermanas, “Mi amor por ti” y “Tragos Amargos”, y también compartieron de nueva cuenta el escenario con Germaine Valentina, una joven que las ha acompañado en múltiples presentaciones.

La agrupación se despidió de los tapatíos, con un mensaje de agradecimiento y con los aplausos del público que los ha seguido por estas 5 décadas (Por Pilar Gutiérrez)