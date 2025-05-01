Un vehículo Nissan Sentra, en color negro, se impactó esta mañana contra el muro de contención del retorno de Periférico y Camino al ITESO, con dirección a la colonia El Mante, en Zapopan.

En el accidente fallecieron dos hombres, de entre 30, y 40 años, quienes quedaron sobre la cinta asfáltica después del impacto. Servicios de emergencia acudieron al lugar para realizar las maniobras correspondientes.

El retorno permanece cerrado a la circulación mientras se concluyen las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado. (Por José Luis Jiménez Castro)