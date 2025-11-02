El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso, en el final más ajustado de la historia, para ganar este domingo el maratón de Nueva York, con tiempo de dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio.
En femenil, la ganadora fue la también keniana Hellen Obiri, quien pulverizó el récord del circuito con tiempo de 2h 19:51. La marca anterior era de 2:22:31, de hace 22 años, establecida por la también keniana Margaret Okayo en 2003. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto ganan el Maratón de NY
El keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque final de su compatriota Alexander Mutiso, en el final más ajustado de la historia, para ganar este domingo el maratón de Nueva York, con tiempo de dos horas, ocho minutos y nueve segundos, y sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como Boston, Chicago y Tokio.