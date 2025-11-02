Los Pumas derrotan a Xolos y se adueña por el momento del decimo lugar de la tabla general para ubicarse en zona de Play-in al llegar a 18 unidades.

El equipo de la UNAM se quedó con los 3 puntos en CU al vencer por 4-1 al equipo de Tijuana en partido que está por finalizar. José Juan Macías en remate de cabeza, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte marcaron por Pumas, en tanto que, Kevin Castañeda de penal descontó por los fronterizos que se quedan con 21 puntos a una fecha de que termine la fase regular del torneo. (Por Manuel Trujillo Soriano)