Los Leones Negros de la UdeG se presentaron en casa en el torneo de la Liga de Expansión con con un gran triunfo al remontar y vencer al Irapuato 4-2 por la segunda fecha del certamen.

Ante buena asistencia en el estadio Jalisco, con tantos de Benjamín Sánchez y Jassiel Ruiz, los freseros se pusieron arriba 2-0, pero en gran reacción en el segundo tiempo los de la UdeG se levantaron para darle la vuelta y ganar con los goles de: Alejandro Bravo, Raúl Camacho y doblete Saaid Muñoz. (Por Martín Navarro Vásquez)